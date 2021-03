Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes

Kirchen (ots)

Auf dem Parkplatz des Kauflandes in Kirchen kam es am Freitag gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei hat ein roter Kleinwagen beim Ausparken einen silbernen Skoda Karoq beschädigt. Fahrerin des roten Kleinwagens soll eine ältere Dame gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz habe zudem ein junger Mann gesessen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise.

