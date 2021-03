Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 13.03.2021

Betzdorf (ots)

1. Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Tatort: 57518 Betzdorf, Weiherstraße 22 Tatzeit: 11.03.2021, 16:00 Uhr Hergang: An einem vor der Haustüre abgestellten Roller wurde das Versicherungskennzeichen entwendet. Dies wurde am 11.03.2021 festgestellt. Wann dieses entwendet wurde konnte nicht genau festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57548 Kirchen, Parkplatz kaufland Tatzeit: 12.03.2021, 13:00 bis 13:10 Uhr Hergang: Auf dem Parkplatz des kauflands Einkaufsmarktes wurde beim Ausparken ein Pkw beschädigt. Hinweise als Verursacher belaufen sich auf einen roten Pkw. Auch hier bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

3. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57580 Gebhardshain, Wissener Straße 3, Rewe Parkplatz Tatzeit: 12.03.2021, 15:38 Uhr Hergang: Auf dem Parkplatz des Rewe Einkaufsmarktes wurde einem Mitarbeiter der Pkw beschädigt. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

4. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57518 Alsdorf, Waldstraße 6

Tatzeit: 11.03.2012 auf den 12.03.2021 Hergang: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Zaun des Grundstücks und entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugenhinwiese bitte an die Polizei Betzdorf

5. Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 57518 Betzdorf, Friedrichstraße Tatzeit: 12.03.2021, 15:30 Uhr Hergang: Ein 25-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit einem E-Scooter für den eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen wäre, im öffentlichen Verkehrsraum. Bei einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Fahrt war somit beendet und eine Blutprobe wurde angeordnet. Auf den jungen Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeiten. und Strafverfahren zu.

6. Sachbeschädigung an PKW

Tatort: unbekannt, Feststellort Elkenroth, Kirchstraße Tatzeit: 06.03.2021 bis 12.03.2021 Hergang : Durch bisher unbekannte Täter wurde der Pkw des Geschädigten auf dem Dach beschädigt. Als Tatwerkzeug kommt ein spitzer Gegenstand in Betracht.

7. Vortäuschen einer Straftat

Tatort: 57518 Alsdorf, Feldstraße

Tatzeit: 12.03.2021, 18:30 Uhr Hergang: Ein junger Mann meldet sich bei der Polizei und gab an, dass ein bisher unbekannter Täter sich an seinem Pkw zu schaffen gemacht und einen Reifen zerstochen hätte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der junge Mann mit seinem Pkw vermutlich aufgesetzt hatte und der Pkw deswegen beschädigt war. Nun wurde gegen ihn ein Strafverfahren eigeleitet.

8. Fahren unter BTM Einfluss

Tatort: 57567 Daaden, Mittelstraße

Tatzeit: 13.03.2021, 02:00 Uhr Hergang: Durch eine Polizeistreife konnte im rahmen einer Kontrolle bei einem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelmißbrauchs festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den verdacht. Die Fahrt war somit zu Ende und eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde nach Entnahme einer Blutprobe eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell