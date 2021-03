Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Serie von Sachbeschädigungen im Stadtteil Dermbach

Herdorf (ots)

Bereits am 09.03.2021 berichteten wir über Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Herdorfer Stadtteil Dermbach. In der Nacht zum 12.03.2021 kam es erneut zu einer Serie im Ortsbereich. Abermals wurden an mehreren Fahrzeugen die Reifen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, beschädigt, so dass diese nach einiger Zeit luftleer waren. Weiterhin versuchte der Täter ein Fahrzeug anzuzünden. Er schlitzte Abdeckhauben an Fahrzeugen auf und beschädigte eine Satelittenanlage. Hinweise zum Täter oder sonstige verdächtige Beobachtungen an die Polizei Betzdorf.

