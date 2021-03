Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen eines Verkehrsunfalles gesucht

57610 Gieleroth (ots)

Am Morgen des 11.03.2021 gegen 08:10 Uhr überholte ein schwarzer Skoda Kombi einen blau-gelben Sattelzug im Kreuzungsbereich der B8 (Hohe Straße) zur Straße "Zum Herzberg" in Gieleroth. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Skoda und dem Sattelzug, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Aus der Straße "Zum Herzberg" sei kurz vor dem Zusammenstoß der Fahrzeuge ein bislang nicht näher beschriebenes Fahrzeug ausgefahren. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des nicht näher beschriebenen PKW, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell