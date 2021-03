Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme aufgrund eines Haftbefehls

Hardert/ Oberraden (ots)

Am Freitagnachmittag, den 12.03.2021, meldeten Bürger der Polizeiinspektion Straßenhaus verdächtige Personen welche in 56579 Hardert die Reinigung der Dachrinne anbieten würden. Nach einem weiteren Hinweis konnte das von den Personen genutzte Fahrzeug innerhalb der Ortslage 56587 Oberraden festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 19-jährigen Fahrzeugführer ein Haftbefehl vorlag. In der Folge wurde der Gesuchte festgenommen und der zuständigen Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell