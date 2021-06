Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots)

Um auf ein Betriebsgelände in Wessum zu gelangen, manipulierten Unbekannte an mehreren Schlössern zweier Rolltore. Öffnen konnten sie die Pforten nicht. Zu dem Geschehen an der Straße Am Bahndamm kam es zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

