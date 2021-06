Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte eine Seitenscheibe an einem parkenden Fahrzeug in Bocholt. Der beschädigte Wagen hatte an der Straße Im Hoynkesch gestanden, wo es in der Nacht zum Mittwoch zu der Tat gekommen ist. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell