Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand nach Party; mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten; Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang; Rabiater Ladendieb

Reutlingen (ots)

Auf Party gestört und Widerstand geleistet

Eine Feier in der Pomologie ist am Freitagnacht Anlass für einen Polizeieinsatz gewesen. Gegen 22.15 Uhr wendeten sich die Besucher einer privaten Feier an die Polizei und teilten mit, dass zwei männliche Personen die Gäste belästigen würden. Noch während der Anfahrt mehrerer Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen eskalierte die Situation und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen Teilen der Partygäste und den zwei störenden Männern. Die beiden Lager konnten von den eingesetzten Polizeibeamten getrennt und zum Sachverhalt befragt werden. Hierbei traten die beiden alkoholisierten 20 und 24 Jahre alten Männer, welche zuvor die Party störten weiterhin aggressiv gegenüber den Einsatzkräften auf. Der 24-jährige verhielt sich hierbei derart aggressiv gegenüber der Polizeibeamten, dass er zu Boden gebracht und Handschließen angelegt werden mussten. Hierbei mischte sich sein 20-jähriger Begleiter ein, welcher folglich ebenfalls mit Handschließen fixiert werden musste. Beide Männer wiesen einen Alkoholisierungsgrad von jeweils über ein Promille auf. Sie sehen jetzt mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte entgegen. Nach Beendigung der polizeilichen Aufnahme wurden die Beschuldigten auf freien Fuß entlassen.

Reutlingen (RT): Zwei Verletzte Kinder nach Unfall mit Pedelec

Zu einem Unfall zwischen einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer und zwei Kindern ist es am Freitagabend in der Sonnenstraße gekommen. Der 16-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr verbotswidrig mit seinem Pedelec auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Danneckerstraße, als zwei 4 und 9-jährige Kinder aus einem Gartengrundstück auf den Gehweg liefen. Trotz einer Vollbremsung des Pedelec-Fahrers konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Während der 16-Jährige unverletzt blieb, zogen sich die beiden Kinder durch den Zusammenprall leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Am Pedelec entstand kein Sachschaden.

St. Johann (RT): Alkoholisiert gegen Baum gefahren und geflüchtet

Ein VW Caddy ist am späten Freitagabend verunfallt und verlassen im Ortsteil Ohnastetten an einem Baum stehend aufgefallen. Ein Verkehrsteilnehmer stellte gegen 23.00 Uhr den Pkw fest, welcher mit ausgelösten Airbags in Höhe des Friedhofes an einem Baum stand. Die Fahrzeugfront war stark deformiert. Vom möglichen Fahrer fehlte jede Spur. Eine Überprüfung des Umfeldes nach dem möglicherweise verletzten Fahrer mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb ergebnislos. Wenig später konnte der 24-jährige unverletzte Fahrer, alkoholisiert an dessen Anschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zur gutachterlichen Feststellung der Alkoholisierung des nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe in einer Klinik entnommen. Er musste seinen Führerschein abgeben. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund austretender Betriebsflüssigkeiten kam die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort, um diese zu binden. Der Baum blieb nach ersten Erkenntnissen weitgehend unbeschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Dettingen/Erms (RT): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am Freitagnachmittag in der Straße "Im Schwöllbogen" einen Verkehrsunfall verursacht und ist weitergefahren, ohne anzuhalten. Gegen 17.15 Uhr, überholte der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger. Hierbei kam ihm ein 12-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad aus Richtung Nürtinger Straße entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden wich das Mädchen aus ihrer Sicht nach rechts aus, touchierte den Randstein und kam zu Fall. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Mädchen kam es nicht. Durch den Sturz zog sie sich Schürfwunden an den Knien, sowie im Gesicht zu und wurde vorsorglich in ein Klinikum eingewiesen. Sowohl der überholte Traktorfahrer, als auch der Pkw-Lenker setzten ihre Fahrten fort. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer: 07123/9240 zu richten.

Ostfildern-Nellingen (ES): Geparkte Fahrzeuge gestreift

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist am späten Freitagabend eine 87-Jährige Fahrzeuglenkerin mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidiert. Die Dame befuhr gegen 21.00 Uhr mit ihrem Opel die Denkendorfer Straße in Richtung Denkendorf, als sie aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge streifte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die durch den Unfall unverletzte Fahrerin zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nürtingen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der B313 zwischen Südumgehung und Metzinger Straße gekommen. Gegen 01.40 Uhr, befuhr ein Taxi-Fahrer die B313 in Richtung Metzinger Straße. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt querte plötzlich ein Fußgänger die beiden Richtungsfahrbahnen von links nach rechts, wobei es zum Zusammenstoß zwischen dem 18-jährigen Fußgänger und dem vom 56-jährigen Mann gelenkten Taxi kam. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Taxifahrer erlitt einen Schock und wurde seelsorgerisch betreut. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen unterstützte die Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Unfallstelle mit insgesamt drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften. Des Weiteren befanden sich zwei Rettungswagen und ein Notarzt-Team vor Ort. Zur Unfallaufnahme mussten die beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt werden. Erst in den frühen Samstagmorgenstunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Bodelshausen (TÜ): Auffahrunfall am Stauende

Am Freitagabend ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen 18.00 Uhr staute sich der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Tübingen bis auf Höhe der Ausfahrt Bodelshausen zurück, weshalb die 24-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz ihr Fahrzeug bis zum Stillstand verzögerte. Die ebenfalls mit einem Pkw Daimler-Benz nachfolgende 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 24-jährige Fahrzeuglenkerin und ihr auf der Rückbank befindliches 1-jähriges Kind leicht, weshalb sie durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Tübingen (TÜ): Rabiater Ladendieb

Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl und tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte hat das Polizeirevier Tübingen gegen einen 33-Jährigen Mann eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht gegen 20.30 Uhr den Kassenbereich eines Supermarktes am Europaplatz passiert zu haben, ohne die mitgeführten Alkoholika zu bezahlen. Dies fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin auf, welche umgehend den 48-Jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes informierte. Dieser sprach den Ladendieb am Ausgang des Marktes an, woraufhin er zu flüchten versuchte. Dem 48-Jährigen gelang es kurzzeitig den 33-Jährigen festzuhalten, als dieser mit einer Glasflasche auf den Detektiv einschlug und im Gesicht verletzte. Durch die tatkräftige Unterstützung von mehreren Passanten konnte der rabiate Ladendieb an einer weiteren Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sowohl der 33-jährige als auch der 48-Jährige erlitten Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Während der Versorgung versuchte der 33-Jährige Algerier nach den Mitarbeitern des Rettungsdienstes zu schlagen, weshalb er unter Polizeibegleitung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Michael Lauinger

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell