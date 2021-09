Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 37-Jährigen, der am Mittwochabend Fahndern einer Rauschgiftermittlungsgruppe ins Netz gegangen ist.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten die Fahnder in der Autenriethstraße in Tübingen ein Fahrzeug mit dem Verdächtigen am Steuer. Dabei fanden und beschlagnahmten sie knapp 60 Gramm bereits verkaufsfertig portioniertes und verpacktes Kokain, mehrere hundert Euro Bargeld und ein griffbereit mitgeführtes Messer.

Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der nachfolgenden, richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung konnten mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der beschuldigte Deutsche wurde am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell