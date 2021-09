Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch; Fahrzeuge beschädigt; Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle; Schreckschusswaffe beschlagnahmt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Zigaretten aus Pkw entwendet

In einem Parkhaus in der Straße Mittlere Beutau ist in den vergangenen Tagen ein Pkw aufgebrochen worden. Zwischen Montag, zwölf Uhr, und Donnerstag, neun Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrerseite eines in dem Parkhaus abgestellten Opel ein. Aus dem Fahrzeuginneren stahl er eine Packung Zigaretten. Der angerichtete Schaden dürfte den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. (sm)

Nürtingen (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. Im Zeitraum zwischen 23.15 Uhr und 6.30 Uhr wurden an über einem Dutzend Pkw ein oder gleich mehrere Reifen zerstochen. Vier Fahrzeuge zerkratzte der Täter zudem. Der verursachte Schaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/41099 um Zeugenhinweise. (mr)

Esslingen (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist ertappt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 21-Jährigen, der im Verdacht steht, sich am frühen Donnerstagmorgen am Esslinger Bahnhof unter anderem vor einer 62-jährigen Frau entblößt zu haben. Gegen 4.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der Mann bereits zuvor im Bahnhofsbereich aufgefallen war, weil er Passanten anpöbelte. Zur genannten Zeit soll er sich dann vor der Frau entblößt und sein Glied vorgezeigt haben. Er konnte noch vor Ort von den Polizeibeamten angetroffen werden. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis. Diesem wollte er jedoch nicht nur nicht nachkommen, sondern entblößte sich weiterhin mehrfach vor Passanten. Er wurde daher in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Ihn erwarten jetzt entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (cw)

Tübingen (TÜ): Rollerfahrer schwer gestürzt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in der Löwenstraße, zwischen Gebäude Nr. 14 und der Einmündung Wilhelm-Keil-Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger gegen 6.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller verkehrswidrig auf dem durch Verkehrszeichen gesperrten Abschnitt der Löwenstraße bzw. deren Verlängerung, entlang des Bahndamms, in Richtung Wilhelm-Keil-Straße unterwegs. Wie er angab, soll ihm dort in der Dunkelheit ein Fußgänger entgegengekommen sein, der einen City-Roller mit sich führte, weshalb er diesem ausweichen musste. Dabei kam er mit seinem Motorroller auf den aufgeweichten Randstreifen und stürzte, wobei er sich so schwer verletzte, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Fußgänger, zu dem nur bekannt ist, dass er schwarz gekleidet gewesen sein soll, setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Mössingen (TÜ): Frontal gegen Baum gefahren

Ein mutmaßlich betrunkener Pkw-Lenker ist am Mittwochabend in Talheim frontal gegen einen Baum gefahren. Der 23-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit einem Audi A6 auf der Steinlachstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Kirchstraße kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Baum. Hierbei zog sich der Fahrer ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da bei der Unfallaufnahme Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung bei dem 23-Jährigen festgestellt wurden, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. Der Audi musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kusterdingen entstanden. Ein 52-Jähriger war mit einem Skoda kurz nach 17 Uhr von der Aspenhaustraße auf die bevorrechtigte Markwiesenstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz einer 39 Jahre alten Frau. Die A-Klasse war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Haigerloch (ZAK): Beim Überholen nicht aufgepasst

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 45-Jährige am Mittwochnachmittag auf B 463 zwischen Kühler Grund und Owingen verursacht hat. Die Frau war mit ihrem Mercedes CLA in einer Kolonne hinter einem Lastwagen auf der Bundesstraße in Richtung Owingen unterwegs. Vor ihr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW Polo und hinter ihr ein 56-Jähriger mit seinem Audi A4. Im Bereich eines langen, geraden Streckenabschnitts setzte sie zum Überholen des Polo und des Lkw an. Beim Ausscheren übersah sie jedoch, dass der Fahrer des Audi bereits im Überholvorgang war und sich bereits neben ihr befand. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beim Zurücklenken nach rechts touchierte sie mit ihrem Wagen das Heck des vorausfahrenden VW, dessen Fahrerin daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ins Schlingern kam und gegen die Leitplanken prallte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren der Mercedes und der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Balingen (ZAK): Mit abgefahrene Reifen und zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit und abgefahrene Reifen sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, den ein 18-Jähriger am Mittwochmittag an der Einmündung Lisztstraße / Weberstraße verursacht hat. Der Fahranfänger war mit seinem Peugeot gegen 13 Uhr auf der auf 30 km/h beschränkten Lisztstraße in Richtung Heselwangen unterwegs. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge seine Geschwindigkeit der regennassen Fahrbahn nicht angepasst hatte, kam er im Kurvenbereich an der Einmündung zur Weberstraße nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Mauer. Der nicht angegurtete 18-Jährige wurde dabei zum Glück nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass alle Reifen an dem Citroen soweit abgefahren waren, dass keine Profileinschnitte mehr erkennbar waren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Geislingen / Balingen (ZAK): Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der K7127 zwischen Geislingen und Erzingen ereignet. Gegen 21.10 Uhr befuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem VW Eos die Kreisstraße von Geislingen kommend in Fahrtrichtung Erzingen. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Multivan einer 48-Jährigen. Während der Multivan gegen die Schutzplanke prallte, kam der EOS von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Die 48 Jahre alte Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird mit rund 38.000 Euro beziffert. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine vor Ort. Die K7127 war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis ca. 0.40 Uhr voll gesperrt. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schussgeräusche aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben am späten Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße geführt. Kurz nach 23 Uhr war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die mehrfach Schüsse aus dem Wohnhaus heraus gehört hatten. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den alkoholisierten Wohnungsinhaber und zwei ebenfalls alkoholisierte Besucher. Die Schreckschusswaffe, mit der den ersten Erkenntnissen zufolge einer des Trios Schüsse abgegeben hatte, wurde von den Polizisten beschlagnahmt. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. (sm)

