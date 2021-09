Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wegschauen gilt nicht! - Einladung zum bundesweiten Aktionstag der Zivilcourage

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen / Esslingen / Tübingen / Zollernalbkreis

Vandalismus, Gewalt oder Ausgrenzung - Unser Zusammenleben geht uns alle etwas an! Wegsehen oder gar weglaufen gilt nicht! Zivilcourage ist ein ganz wesentliches Element unserer Freiheit und Demokratie. Die Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen, bestimmen wir selbst. Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ihre Polizei zeigt Ihnen wie es geht.

Daher findet am 19. September 2021 der bundesweite Tag der Zivilcourage statt. In diesem Zusammenhang werden unsere Spezialisten der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 20.09.2021 bis zum 23.09.2021 in allen vier Landkreisen des Polizeipräsidiums vor Ort sein, das Gespräch suchen, aufklären und beraten.

Helfen ist ganz einfach! Niemand erwartet, dass Sie Ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, aber jeder kann helfen und ist von Gesetzes wegen sogar verpflichtet, bei einer Straftat im Rahmen seiner Möglichkeiten einzugreifen. Mit einigen wenigen praktischen Tipps und Verhaltensregeln will Sie Ihre Polizei ermutigen, nicht wegzuschauen, sondern sich einzumischen und bedrängten Mitmenschen beizustehen.

Die Termine und Örtlichkeiten für die Aktionswoche sind:

Montag, 20.09.2021, 10.00 - 12.00 Uhr, Pfullingen, Laiblinsplatz

Dienstag, 21.09.2021, 10.00 - 12.00 Uhr, Hechingen, Obertorplatz

Mittwoch, 22.09.2021, 10.00 - 12.00 Uhr, Rottenburg, Marktplatz

Donnerstag, 23.09.2021, 10.00 - 12.00 Uhr, Nürtingen, Schillerplatz

Auch zu anderen Präventionsthemen halten wir Informationsmaterial bereit. Kommen Sie vorbei! Sprechen Sie uns an! Es lohnt sich!

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Zivilcourage finden Sie in unseren Flyern, die sie bei den Informationsveranstaltungen und auf jedem Polizeirevier erhalten, oder auch im Internet unter: https://www.aktion-tu-was.de (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell