Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Einbrecher in Kleingartenanlage unterwegs

In mindestens vier Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Krugswiese in Verlängerung der Schillerstraße ist eingebrochen worden. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter Fenster an den Häuschen ein und gelangten so ins Innere. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): In Sportheim eingebrochen

Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie mehrere Getränkeflaschen hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Sportheim in der Straße Palmberg erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von Mittwoch, 22.40 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, über eine gewaltsam zerstörte Terrassentür in den Gastraum. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Ammerbuch die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell