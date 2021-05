Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße am Mittwoch, 26. Mai, wurde der 59-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt. Ein 71-jähriger Hammer wollte mit seinem Opel aus einer Parkbucht unweit der Kreuzung zur Radbodstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei stieß er mit dem Leichtkraftradfahrer zusammen, der auf der Dortmunder Straße in westlicher Richtung unterwegs war. Der 59-jährige Mann aus Hamm kam nach der Kollision zu Fall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1500 Euro.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell