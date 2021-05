Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher scheitern an Rolladensicherung

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Samstag, 22. Mai, 21 Uhr, und Dienstag, 25. Mai, 12 Uhr, in ein Büro im Erdgeschoss eines Hauses an der Nassauerstraße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten, die Rolladen eines zum Hinterhof gelegenen Fensters hochzudrücken. Sie scheiterten an der Rolladensicherung und gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell