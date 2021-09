Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro; Verkehrsunfälle, Einbrüche in Bar, Bäckerei und Bank; Mit Messer verletzt;

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Telefonbetrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro

Anrufer, die sich als Polizeibeamte ausgeben, selbsternannte Bankangestellte oder vermeintliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens - die Art und Weise, mit der Telefonbetrüger versuchen, an das Hab und Gut ihrer Opfer zu gelangen, variiert häufig. Mit den genannten Maschen haben Kriminelle in den vergangenen Tagen mehrere zehntausend Euro erbeutet.

Am Dienstag rief ein Unbekannter bei einer Seniorin aus Lenningen an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Mit der frei erfundenen Geschichte eines Einbruchs in der Nachbarschaft verunsicherte er die Frau. Zudem äußerte er, dass der Name der Seniorin auf einer aufgefundenen Liste der Täter vermerkt sei und ein Einbruch somit bevorstünde. Der Kriminelle wies die Frau daraufhin an, ihre Wertgegenstände zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben und forderte sie auf, sogar ihr Bankschließfach zu leeren, da das Vermögen selbst dort nicht sicher sei. Das verunsicherte Opfer schenkte dem Betrüger Glauben, leerte ihr Bankschließfach und übergab einem Komplizen des Anrufers wenig später Goldbarren im Wert von mehreren tausend Euro.

Nur einen Tag später bekam auch eine Bewohnerin von Ammerbuch einen betrügerischen Telefonanruf. In diesem Fall gaukelte der Anrufer vor, Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank der Frau zu sein. Er täuschte sie mit angeblich unbefugten Abbuchungen von ihrem Konto und forderte in der Folge zur Verhinderung der Überweisungen die Preisgabe von Transaktionsnummern. Als die Geschädigte dem nachgekommen war, stellte sie fest, dass von ihrem Konto ein fünfstelliger Betrag fehlte.

Am folgenden Donnerstag wurde ein Senior aus Engstingen von einem selbsternannten Microsoft-Mitarbeiter um einen ähnlich hohen Geldbetrag gebracht. Zur Behebung eines angeblichen Virenbefalls des Computers des Mannes verlangte der Anrufer einen sogenannten Fernzugriff auf den PC. Nachdem der Senior diesen gewährt und zudem mehrere Transaktionsnummern für das Online-Banking auf Verlangen des Kriminellen übermittelt hatte, wurden vom Konto des Opfers mehrere tausend Euro transferiert.

Gerade noch rechtzeitig konnte am Donnerstag jedoch verhindert werden, dass auch eine Seniorin aus Wendlingen durch einen sogenannten Schockanruf einen großen Teil ihres Vermögens verliert. Der Frau war von dem Telefonbetrüger, ebenfalls einem selbsternannten Polizeibeamten, erzählt worden, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Radfahrerin verursacht und müsse zur Abwendung einer Haftstraße eine hohe Kaution bezahlen. Mit mehreren tausend Euro Bargeld machte sich die Seniorin daraufhin mit einem Taxi auf den Weg, um das Geld zu übergeben. Glücklicherweise informierte der aufmerksame Taxifahrer, der das Vorhaben mitbekommen hatte, noch während der Fahrt die Tochter der Seniorin. Daraufhin flog der Schwindel auf.

Das Polizeipräsidium Reutlingen warnt erneut eindringlich vor diesen Betrügern und rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer und legen Sie sofort vollständig auf. Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder über Konto- bzw. Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Das Polizeipräsidiums Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen Betrugsanruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://www.facebook.com/PolizeiReutlingen/videos/ und auf Twitter bei https://twitter.com/PolizeiRT zu finden. Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de (mr)

Reutlingen (RT): Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Radfahrer ist am Donnerstagvormittag von einer Autofahrerin übersehen und zu Fall gebracht worden. Gegen 11.15 Uhr parkte eine 84-Jährige mit ihrem Mercedes auf dem Leonhardsplatz rückwärts aus, wobei sie aufgrund einer Hecke den von rechts kommenden Verkehr nicht einsehen konnte. In der Folge kollidierte der Wagen auf der Fahrbahn mit einem 39 Jahre alten Radfahrer, der dadurch zu Boden stürzte und nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. (mr)

Wannweil (RT): Kollision zwischen Pkw und Motorradfahrer

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer ist es am Donnerstagabend auf der Hauptstraße gekommen. Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Mann mit einem VW aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Hauptstraße ein, worauf es zum Zusammenstoß mit einem von dort heranfahrenden 16-Jährigen kam. Der Jugendliche prallte trotz eines Bremsmanövers mit seiner KTM gegen die linke Seite des Pkw. Von dort wurde er abgewiesen und kam zu Fall. Beide Fahrer zogen sich beim Unfall Verletzungen zu. Sie wurden nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen ein geschätzter Sachschaden von je 5.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße bis 20 Uhr voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): In Bar eingebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, ist in eine Bar am Reutlinger Weibermarkt eingebrochen worden. Über ein aufgedrücktes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher etwas Wechselgeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Messer verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend in der Mauerstraße zugetragen hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es in der Mauerstraße zu Streitigkeiten und auch Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen war. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten waren die Beteiligten bereits teils zu Fuß, teils mit einem Pkw mit Calwer Kreiszulassung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Wenig später meldete sich ein 15-Jähriger, der angab, gegen 21.30 Uhr in der Mauerstraße zu Fuß unterwegs gewesen und dort auf eine Gruppe von etwa sechs Personen getroffen zu sein. Diese sollen sich lautstark gestritten und auch geschlagen haben. Einer der Personen soll dann unvermittelt auf den Jugendlichen zugegangen sein und mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Der Jugendliche stieß den Unbekannten von sich und flüchtete. Wenig später bemerkte er, dass ihm der Angreifer eine Stich- bzw. Schnittverletzung zugefügt hatte, die nachfolgend im Krankenhaus behandelt werden musste. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Reutlingen (RT): Von rollendem Pkw erfasst

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 63-Jährige, die am Donnerstagmittag in der Hopfengartenstraße von einem führerlosen Pkw erfasst wurde. Eine 44-Jährige hatte ihren Chevrolet Spark gegen zwölf Uhr in der Hopfengartenstraße geparkt und dabei offenbar die Handbremse nicht ausreichend angezogen. In der Folge machte sich der Wagen selbstständig und rollte die abschüssige Straße hinab. Dabei erfasste er die 63-Jährige, die ihr Fahrrad zu Fuß die Hopfengartenstraße hinabschob. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Trochtelfingen (RT): In Bankgebäude eingebrochen

In ein Bankgebäude in der Linkstraße, im Ortsteil Mägerkingen, ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Kurz nach zwei Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatte. Im Gebäude brach er eine weitere Tür auf, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Rotlicht missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Vogelsangbrücke entstanden. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 14.25 Uhr mit einem Toyota den Beginn der Brücke von der Pliensauvorstadt herkommend. Hierbei missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 63 Jahre alten Frau. Sie war von der B 10 abgefahren und wollte auf die Vogelsangbrücke einbiegen. Die Kollision war so heftig, dass das Fahrzeug der Frau abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau bis in die Pliensauvorstadt, da der Verkehr in Richtung Stadtmitte nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. (ms)

Plochingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Plochingen. Der 38-jährige Lenker eines Ford bog gegen 19.45 Uhr von der Friedrichstraße nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Esslinger Straße ein und übersah hierbei eine von links kommende Motorradfahrerin im Alter von 51 Jahren. Diese leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und stürzte in der Folge auf den Asphalt. Dabei erlitt sie wie bislang bekannt ist leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der Schaden am Leichtkraftrad beträgt mehrere hundert Euro. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Einbruch in Bäckerei

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in der Nacht zum Freitag in eine Bäckerei in der Ebinger Marktstraße erbeutet. Über eine gewaltsam geöffnete Hintereingangstür gelangte der Einbrecher in der Zeit von 19 Uhr bis 6.20 Uhr in die Filiale. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand er einen Geldschrank, den der Unbekannte aufbrach und leerräumte. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell