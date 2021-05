Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radlader prallt gegen Betonpfeiler (10.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 15 Uhr auf der Zwergsteigstraße. Ein 49-jähriger Radlader-Fahrer stieß bei Arbeiten mit seinem Arbeitsgefährt gegen einen Betonpfeiler an einem Gartenzaun.

