POL-KN: (VS-Villingen) Zusammenstoß in Tiefgarage (10.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil sie zu weit ausgeschert ist, hat eine Autofahrerin am Montag gegen 17 Uhr in einer Tiefgarage in der Bertholdstraße einen Unfall verursacht. Eine 38-jährige Dacia-Fahrerin holte beim Einparken auf einen Stellplatz zu weit aus und fuhr gegen einen abgestellten VW Passat. Dabei entstand Blechschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 3.000 Euro bezifferte.

