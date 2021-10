Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall - Kehrmaschine kippt um

Lippstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (18. Oktober 2021) wurde der 25-jährige Fahrer einer Kehrmaschine aus Bad Wünnenberg leicht verletzt. Der Mann befuhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (Radlader mit Kehrmaschinenaufsatz) den rechten Fahrbahnrand der Stirper Warte in Richtung Lippstadt. Um 11.38 Uhr wollte ihn ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Sundern mit seinem Auflieger überholen. In dem Moment setzte der 25-Jährige zum Wenden auf der Straße an, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Über den Umstand, wie weit der Fahrer der Kehrmaschine bereits vom rechten Fahrbahnrand herübergezogen war, bestanden unterschiedliche Angaben. Durch den Aufprall fiel der Radlader mit dem 25-Jährigen auf die Seite. Er wurde anschließend leicht verletzt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme las die Polizei die Fahrerkarte des Lkws aus und sicherte die Aufnahmen einer mitgeführten Dashcam. Die Beamten schätzten den Unfallschaden auf 11.000 Euro. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell