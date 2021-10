Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Werkstatt

Uedem-Keppeln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (6. Oktober 2021) sind unbekannte Täter an der Verkältstraße in das Lager eines Gartenbaubetriebes eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter Kettensägen, Heckenscheren und Trennschneider. Auf einem Feld hinter dem Grundstück ließen sie einige der Werkzeugkoffer zurück. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

