Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (28.09.2021) an der Claudiusstraße ein Auto in Brand gesetzt. Die Täter zündeten kurz vor 2.00 Uhr einen Smart an, der auf einem Hinterhof eines Wohngebäudes geparkt war. Ein Anwohner bemerkte eine starke Rauchentwicklung und rief den Notruf. Alarmierten Polizeibeamten gelang es daraufhin, das Auto mittels eines Feuerlöschers zu löschen. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 2.000 Euro. Zu den Hintergründen der Tat hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell