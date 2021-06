Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Beleidigung und Körperverletzung Handy gestohlen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend in der Mathystraße in Karlsruhe einen 51-Jährigen attackiert und dessen Mobiltelefon gestohlen. Gegen 21.00 Uhr waren die beiden an einem Ladengeschäft aneinandergeraten. Es kam zunächst zu Beleidigungen die in einem handfesten Streit endeten. Nachdem der Täter mehrfach auf den Kopf des Geschädigten geschlagen hatte, fiel ihm sein Handy aus der Hand. Der Dieb schnappte sich das Telefon und flüchtete gemeinsam mit einer namentlich bekannten weiblichen Person in einem VW Touran. Das Autokennzeichen konnte abgelesen werden. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell