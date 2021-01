Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch am Ulrichertor

Soest (ots)

Eine aufgehebelte Eingangstür und ein aufgebrochener Zigarettenautomaten sind die Bilanz eines Einbruchs in die Räumlichkeiten eines Kulturhauses am Ulrichertor in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr. Aus dem aufgebrochenen Zigarettenautomaten wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

