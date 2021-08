Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt - Einbruch in Physiotherapiepraxis

Mainz (ots)

Unbekannte Täter sind - vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag - in eine Physiotherapiepraxis in der Mainzer Neustadt eingebrochen.

Nachdem sich die Täter im rückwärtigen Bereich über ein gekipptes Fenster Zugang zum Gebäude verschafft haben, entwendeten sie aus der Kasse Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt auf gleichem Weg.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell