Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Einbruch in Optikergeschäft

Mainz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Mainzer Altstadt.

Unbekannte Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Seitengescheibe des Ladengeschäfts Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie circa 400 Brillen, bevor sie die übrigen Räume nach Wertgegenständen durchsuchten.

Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt, vermutlich über den Hintereingang des Gebäudes. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell