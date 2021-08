Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Diebstahlsserie von Außenspiegeln an PKW

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Sonntag in Weisenau mindestens fünfzehn Außenspiegel bzw. Spiegelgläser von am Straßenrand geparkten Fahrzeugen.

Nachdem die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, den 01.08.2021 und Montag, den 02.08.2021 die Fahrzeugteile zunächst sorgfältig abmontierten und entwendeten, konnten sie schließlich unerkannt flüchten.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell