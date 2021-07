Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 06.07.2021, gegen 10.30 Uhr, geriet ein 72-jähriger Autofahrer auf der B3, von Freiburg in Richtung Emmendingen, in Höhe der auf der Gemarkung Denzlingen befindlichen Aral-Tankstelle und bislang unbekannten Umständen auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Fahrzeugführerin.

Diese befand sich auf der linken der beiden entgegenkommenden Fahrspuren und konnte dem auf sie zukommenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen, da sich auch neben Ihr auf der rechten Fahrspur ein weiteres Fahrzeug befand.

Sowohl der Unfallverursacher, als auch die kollidierende 36-jährige Fahrerin und deren 12 und 6 Jahre alten Kinder, welche sich in deren Fahrzeug befanden, wurden durch den Unfall schwer verletzt und kamen in umliegende Kliniken.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei aufgenommen. Die Strecke wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell