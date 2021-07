Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: mit 2,3 Promille Straßenlaterne gestreift und auf Gegenfahrbahn gekommen

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Dienstag, 06.07.2021, gegen 13.40 Uhr mit, dass ein Fahrer eines Pkw, Marke Opel, in der Wiesentalstraße eine Straßenlaterne gestreift habe. Danach sei der Opel-Fahrer dem Zeugen auf dessen Fahrstreifen entgegengekommen. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Zeuge mit seinem Pkw nach rechts ausweichen. Ein weiterer Zeuge konnte dies ebenfalls beobachten und teilte der Polizei fortlaufend den Standort des weiterfahrenden Opels mit. Schlussendlich konnte der Opel in der Schildgasse von der Polizei kontrolliert werden. Augenscheinlich war der 53-jährige Opel-Fahrer stark alkoholisiert und hatte wohl Mühe zu Stehen. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheines. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne ist hier nicht bekannt.

