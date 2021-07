Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 06.07.2021, ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Auffahrunfall mit einem Leichtkraftrad am Kreisverkehr zwischen Binzgen und Laufenburg geflüchtet. Wie der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades zu Protokoll gab, sei er gegen 20:35 Uhr in Richtung Laufenburg gefahren und habe vor dem Kreisverkehr abgebremst. Ein nachfolgendes Auto sei aufgefahren und habe ihn in den Kreisverkehr geschoben, so dass der junge Mann auf die Verkehrsinsel geriet und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, am Leichtkraftrad wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht. Das Auto sei weitergefahren. Es soll sich möglicherweise um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

