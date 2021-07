Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall im Steinatal

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 06.07.2021, auf der L 159 im Steinatal sind zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Kurz vor 15:00 Uhr hatte ein 16-jähriges Mädchen zwischen Untermettingen und Detzlen die Kontrolle über ihr sogenanntes leichtes Kraftfahrzeug verloren. Das dreirädrige Gefährt überschlug sich in der Folge und prallte gegen eine Leitplanke. Sie und ihre gleichaltrige Beifahrerin verletzten sich leicht und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Leitplanke liegt bei rund 6000 Euro.

