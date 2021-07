Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.07.2021, zwischen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr, betrat ein Unbekannter einen Kindergarten in der Konrad-Adenauer-Straße, vermutlich durch eine nicht verschlossene Hintertür. Im Gebäude hebelte der Unbekannte eine Glasscheibe zu einem Büro auf. Aus dem Büro wurde eine schwarze Geldkassette gestohlen. In der Geldkassette befanden sich etwa 500 Euro sowie Gutscheine im Wert von etwa 200 bis 300 Euro.

Polizeipräsidium Freiburg