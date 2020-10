Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B535

Schwetzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am 25.10.2020, gegen 03.50 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B535 zwischen Heidelberg und Schwetzingen kurz vor der Abfahrt Plankstadt-Süd/Oftersheim, beobachtet haben. Vor Ort wurde durch Verkehrsteilnehmer ein durch Unfallschäden stark beschädigter blauer Renault Clio festgestellt. Der oder die Fahrerin hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits vom Unfallort entfernt. Um auszuschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet wurde durch die Feuerwehr das angrenzende Feldgebiet erfolglos mittels einer Wärmebildkamera abgesucht. Von 04.05 Uhr bis 06.40 Uhr war die Richtungsfahrbahn der B535 von Heidelberg nach Schwetzingen für Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Am Renault Clio entstand ein Totalschaden. Die Polizei Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort zu dem oder der Fahrerin geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

