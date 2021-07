Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Lkw auf Abwegen

Freiburg (ots)

Sich blind auf sein Navigationsgerät verlassen hat sich am Dienstagmorgen, 06.07.2021, ein Lkw-Fahrer bei Weilheim. Zunächst hatte der 54-jährige mit seinem 7,5-Tonner den Witznauweg von Nöggenschwiel in Richtung Witznau befahren, obwohl dieser für Kraftfahrzeuge gesperrt ist. Nach mehreren hundert Metern Schotterweg ging dieser schließlich in einen Forstweg über, die nur spärlich befestigt war. Blindlings setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Der Lkw bewies seine Geländegängigkeit, bis der Lkw-Fahrer schließlich auf einem stark abschüssigen, mit Gras bewachsenen Rückweg das Vertrauen in sein Navigationsgerät verlor und wendete. Dabei fuhr er sich fest. Über die Koordinaten konnte ein Abschleppunternehmen zum havarierten Lkw gelotst werden. Mit schweren Gerät konnte dieser geborgen werden. Verkehrsregelnde Maßnahmen waren nicht erforderlich, da nicht einmal der Forst mit seinen Allradfahrzeugen diesen Weg befährt! Neben einem Bußgeld kommen auf den Lkw-Fahrer die Bergungskosten und mögliche zivilrechtliche Ansprüche zu.

