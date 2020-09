Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall 02.09.2020

Detmold (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Detmold gegen 05:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Pivitsheide gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Mercedes Sprinter bei einem allein Unfall auf der Augustdorfer Straße Höhe Hörster Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Anhänger gefahren, durch den Aufprall kippte der Sprinter um und kam auf der Fahrerseite zum liegen. Die Person konnte das Fahrzeug nicht selbständig verlassen und wurde nach Absprache mit dem Rettungsdienst aus ihrer misslichen Lage befreit und an den Rettungsdienst übergeben.Nach einer ersten Untersuchung vor Ort wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Augustdorfer Straße blieb während der Rettungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme im betroffenen Bereich voll gesperrt. Im Einsatz war neben dem hauptamtlichen Personal der Feuerwehr Detmold auch die Löschgruppe Pivitsheide. Darüber hinaus war der Rettungsdienst vor Ort. Gegen 06:30 Uhr war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr beendet.

