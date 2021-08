Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall nach Überfahren einer roten Ampel

Mainz-Oberstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde der 33-jährige Fahrer eines E-Scooters verletzt. Der junge Mann befuhr den Heiligkreuzweg und wollte an der Kreuzung zur Hechtsheimer Straße, gerade aus in die Emy-Röder-Straße fahren. Hierbei fuhr er einerseits auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger, obwohl er geradeaus fahren wollte und fuhr trotz rot zeigende Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Die 45-jährige Fahrerin eines Opel, die sich auf der Hechtsheimer Straße befand und Grün hatte, konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 33-Jährige kollidierte im Kreuzungsbereich mit der Fahrzeugfront des Opels, stürzte zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu. Er musste im Anschluss in einer Klinik behandelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell