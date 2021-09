Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Brieftaschenraub ein Mittäter flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (26.09.2021) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der mit einem unbekannten Komplizen einen 29-Jährigen beraubt haben soll. Der 28-Jährige war gegen 02.40 Uhr mit seinem unbekannten Begleiter in der Marienstraße unterwegs. Die beiden sprachen den 29-Jährigen an, woraufhin ein Streitgespräch entbrannte. In dessen Folge sollen der 28 Jahre alte Tatverdächtige und der Unbekannte den 29-Jährigen bedroht, angegriffen und dessen Geldbeutel sowie Kopfhörer und ein Ladekabel gestohlen haben. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten anschließend in Richtung Rotebühlplatz. Kurze Zeit später nahmen alarmierte Polizeibeamte den 28-Jährigen fest und fanden bei ihm den gestohlenen Geldbeutel. Der nigerianische Staatsangehörige wurde am Sonntag (26.09.2021) auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Sein unbekannter Komplize konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Er wird beschrieben als 180 Zentimeter großer, dunkelhäutiger Mann, der einen schwarzen Kinnbart hatte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell