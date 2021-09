Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizei zieht Fahrzeug aus dem Verkehr

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (25.09.2021) an der Keplerstraße den Mercedes eines 24 Jahre alten Mannes aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den Mercedes, mit dem der 24-Jährige Fahrer gegen 22.45 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Rotebühlstraße unterwegs war und stellten dabei fest, dass dem Fahrzeuglenker seine Fahrerlaubnis durch Gerichtsbeschluss vorläufig entzogen worden ist. Der 24-Jährige steht im Verdacht, am 25.07.2021 in Stuttgart an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen und sich zudem eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert zu haben, weshalb das Auto zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell