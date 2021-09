Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Oldtimer gegen Baum geprallt - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (26.09.2021) in der Walchenseestraße ereignet hat. Der 79 Jahre alte Fahrer eines Austin Healey 3000 und sein 43 Jahre alter Beifahrer waren gegen 11.30 Uhr auf dem Kapellenweg in Richtung Walchenseestraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Walchenseestraße kam der Oldtimer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 79-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

