Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Der Fahrer eines silbernen Ford Focus hat am späten Samstagnachmittag (25.09.2021) auf dem Hedelfinger Platz offenbar einen Unfall verursacht und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer soll gegen 17.15 Uhr auf Höhe Hausnummer 8 rückwärts gegen das Straßenschild gefahren sein. Er stieg er aus, schaute sich den Schaden an und stieg wieder ein. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen trat die Polizei an den Fahrzeughalter heran, der sich in Widersprüche verwickelte. Da derzeit unklar ist, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell