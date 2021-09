Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Supermarkt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Zwei unbekannte Männer sind am frühen Sonntagmorgen (26.09.2021) in einen Supermarkt an der Inselstraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Männer drückten gegen 04.30 Uhr die Schiebetür des Geschäftes auf und stahlen aus Registrierkassen mehrere Hundert Euro Bargeld. Beide trugen bei der Tat helle Kapuzenpullover, dunkle Hosen sowie schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen und sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier Ostendstraße zu wenden.

