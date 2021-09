Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: PKW aus Autohaus gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag (26.09.2021) einen BMW aus einem Autohaus an der Straße Untere Waldplätze gestohlen. Der Dieb stieg gegen 03.20 Uhr über ein Fenster in das Firmengebäude ein und gelangte so in ein anliegendes Parkhaus. Dort öffnete er das Tor des Parkhauses und fuhr mit einem grauen BMW 220i Grand Coupe im Wert von mehreren Zehntausend Euro davon. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten das geparkte Fahrzeug in der Roßbergstraße in Stuttgart-Ost und stellten dieses sicher. Da der BMW mehrere Beschädigungen aufwies, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter Unfälle mit dem Fahrzeug verursacht hat. Zu dem mutmaßlichen Dieb ist bekannt, dass es sich um eine männliche Person mit Tätowierungen auf dem Rücken und den Beinen gehandelt haben soll. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, eine kurze graue Hose sowie schwarze Sportschuhe. Er hatte ein schwarzes T-Shirt um seinen Kopf gewickelt und eine Umhängetasche dabei. Zeugen, insbesondere mögliche Unfallgeschädigte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

