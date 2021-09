Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dieb erbeutet Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen (25.09.2021) auf dem Arnulf-Klett-Platz unbemerkt das Mobiltelefon einer 19-Jährigen gestohlen. Der Täter soll sich der jungen Frau, die dort gegen 06.00 Uhr in einer Personengruppe unterwegs war, kurzfristig in den Weg gestellt und sie an Schulter und Rücken angefasst haben, bevor er dann weiterging. Kurze Zeit später bemerkte sie das Fehlen ihres Mobiltelefons im Wert von über hundert Euro und alarmierte die Polizei. Der Mann soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine normale Statur sowie dunkle Haare mit einem Sidecut gehabt haben. Er hatte einen Akzent, trug eine Bauchtasche, ein buntes oder weißes T-Shirt mit orangenem Aufdruck sowie Bluejeans. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

