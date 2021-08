PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Sonntag, 15.08.2021

Für den Bereich der Polizeistation Limburg Alkoholisiertes Trio sorgt für Unruhe am Bahnhofsvorplatz Ereignisort: 65549 Limburg, Bahnhofsvorplatz Uhrzeit: So., 15.08.2021, gg. 04:00 h Eine 38.- Dame aus der Gemeinde Waldbrunn konsumierte bereits am Samstagnachmittag im Bereich des Limburger Bahnhofsvorplatz Alkohol. Zu ihr gesellten sich dann zwei Männer; 28 und 30 Jahre alt. Gemeinsam verbrachte man dann die Zeit bis weit nach Mitternacht mit dem Trinken von Alkohol. Die Frau ließ dabei zu, dass man mit ihr Zärtlichkeiten austauschte. Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 h, gingen dann über Notruf mehrere Anrufe ein, wobei der Polizei von einer Schlägerei am Bahnhofsvorplatz und von einem verletzten Mann in der Gartenstraße berichtet wurde. Mehrere Streifen der Polizei begaben sich zu den genannten Örtlichkeiten. Am Bahnhofsvorplatz wurde der 28.-jährige Mann angetroffen, der zuvor einer der Begleiter der 38.-jährigen Dame gewesen war. In der Gartenstraße ermittelte die Polizei den 30.-jährigen Mann. Beide Männer waren verletzt am Kopf und im Gesicht. Zur Herkunft der Verletzungen wurden unterschiedliche Sachverhalte angegeben. So teilte der 28.-jährige mit, er wäre von mindesten vier Männern überfallen worden. Man habe ihm dabei Geld entwendet. Weitere Details zum Tathergang konnte der Mann, wohl wegen seiner starken Alkoholisierung, nicht angeben. Der 30.-jährige Mann berichtete, er wäre auf der Wiese am Bahnhofsvorplatz mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen worden. Von dort sei er dann in die Gartenstraße gelaufen. Auch hier wurden keine näheren Einzelheiten zum Täter und Tathergang bekannt. Lediglich eine vage Personenbeschreibung, welche aber auf den 28.-jährigen Kumpan des 30.-jährigen passen könnte. Zu guter Letzt sprach dann die 38.-jährige Frau bei der Polizei vor. Sie erstattete Anzeige gegen den 28.-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung, weil man sie angeblich unsittlich berührt habe. Ebenfalls hemmte der Alkoholkonsum die klare Verständigung und den Sachverhaltsvortrag. Die beiden Männer wurden zur ambulanten Versorgung der Verletzungen in das Krankenhaus Limburg verbracht. Dort randalierte der 28.-jährige dann derart, dass Arzt und Pflegepersonal die Polizei verständigten. Die Folge war die Einlieferung des volltrunkenen Mannes in den Polizeigewahrsam zum Zwecke der Ausnüchterung. Die Polizei fertigte zu den Sachverhalten drei Strafanzeigen, welche offenbar alle in Verknüpfung stehen können. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Limburg zu Rufnummer 06431-91400 entgegen.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

35789 Weilmünster, Wiesenstraße 11

Freitag, 13.08.2021,19:30 Uhr bis Samstag, 14.08.2021, 03:00 Uhr Im Tatzeitraum parkte ein silberfarbener Renault Clio in der Wiesenstraße in Weilmünster. Nachdem die Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie die Unfallbeschädigung an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher/-in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06471 - 93860 erbeten.

