POL-LM: Pkw angefahren und geflüchtet +++ Leichtkraftrad gestohlen +++ Alleinunfälle mit Leichtkrafträdern

1. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße Unfallzeit: Freitag, 13.08.2021, 15:20 Uhr - Freitag, 13.08.2021, 15:55 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Tatzeitraum in dem Parkhaus des Einkaufszentrums "Werkstadt" zu einer Unfallflucht. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde ein geparkter Pkw Toyota Verso beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug stieß gegen die hintere Beifahrerseite des Toyotas und beschädigte diesen am Kotflügel und der Tür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR Zudem konnte im Bereich des Schadens an dem Toyota grüne Farbanhaftungen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden

2. Diebstahl eines Leichtkraftrades

Tatort: 65540 Limburg-Linter, Rudolf-Dietz-Straße 6 Tatzeit: Donnerstag, 12.08.2021, 16:00 Uhr - Freitag,13.08.2021, 15:15 Uhr

Im Tatzeitraum von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte ein Leichtkraftrad (125er) aus dem frei zugänglichen Hof eines Einfamilienhauses. Das Leichtkraftrad der Marke Yamaha, Typ MT-125, Farbe: grau, war mittels eines Lenkradschlosses gesichert und hat einen Wert von ca. 5000EUR

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden

3. Alleinunfall mit einem Leichtkraftrad

Unfallort: 65520 Bad Camberg, Landesstraße 3013 Unfallzeit: Freitag, 13.08.2021, 19:49 Uhr

Am Freitagabend befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad Aprilia RS4 die Landstraße 3013 in Höhe der Autobahnraststätte. In einer Linkskurve, unmittelbar vor einem Kreisverkehr, kam der Jugendliche ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dadurch verletzte sich der Jugendliche und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt.

4. Alleinunfall mit Leichtkraftrad

Unfallort: L 3046 von Mengerskirchen nach Waldernbach Unfallzeit: Freitag, 13.08.2021, 18:26

Am gestrigen Freitag befuhr ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad (Yamaha, WR125X) die Landestraße von Mengerskirchen nach Waldernbach. Im Kurvenbereich kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierdurch verletzte sich der Jugendlich leicht und kam vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus.

