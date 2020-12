Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 58-jährige Autofahrerin kam von der B44 und wollte die Hauptstraße überqueren, als sie mit der dort fahrenden Straßenbahn zusammenstieß. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto und an der Straßenbahn entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

