Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte stehlen Elektronikgeräte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Sonntagvormittag (26.09.2021) auf einer Veranstaltungsfläche in den Unteren Anlagen Elektronikgeräte im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Ein 49 Jahre alter Zeuge beobachtete gegen 09.00 Uhr, wie ein unbekannter Mann am Musikequipment hantierte, das am Berger Festplatz abgestellt war. Als der 49-Jährige den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser in Richtung Japangarten. Der Zeuge und ein weiterer Mann verfolgten den Flüchtenden, verloren ihn aber aus den Augen. Erst am Nachmittag stellten Verantwortliche fest, dass mehrere Elektronikgeräte gestohlen worden waren. Ob der Flüchtige für den Diebstahl in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Zeuge beschrieb den Mann als etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er soll muskulös sein, blonde Haare und eine helle Haut haben. Zur Tatzeit soll er braunes T-Shirt und eine kurze Hose getragen sowie akzentfrei deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell