Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (25.09.2021) gegen 16.20 Uhr eine 25-jährige Frau festgenommen, die kurz zuvor in einem an der Hauptstätter Straße gelegenen Discounter Waren gestohlen und sich beim Festhalten durch die Mitarbeiterinnen gewehrt haben soll. Die Frau soll die Ware beim Passieren der Kasse unter ihrem Pullover versteckt haben. Als zwei Mitarbeiterinnen im Alter von 37 und 43 Jahren sie ansprachen, soll sie diesen in die Bauchgegend und ins Gesicht geschlagen haben. Letztendlich konnte sie vor dem Geschäft von drei weiteren Mitarbeitern festgehalten und der Polizei übergeben werden. Hierbei soll sie noch einem 22-jährigen Beschäftigten gegen das Bein getreten und die beiden anderen bespuckt haben. Die deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntag, dem 26.09.2021, mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

