Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer schwer verletzt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ein gestürzter Radfahrer wurde von Verkehrsteilnehmern am Samstag, gegen 17:15 Uhr am Ende eines Radwegs entlang der Stuttgarter Straße aufgefunden. Der 78-Jährige lag bewusstlos neben seinem Rad und musste von Ersthelfern vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte reanimiert werden. Nachdem sein Zustand von einem Notarzt stabilisiert werden konnte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen und nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter der Rufnummer 0711 6869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell