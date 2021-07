Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Von der Bebenhäuser Straße bog der Fahrer eines Mercedes am Samstagabend gegen 18:25 Uhr nach rechts in die Oststraße ein, um in Richtung Schorndorfer Straße weiterzufahren. Im weiteren Verlauf kam er am Berliner Platz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Schutzplanke. Dabei zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen am Arm zu. Sein Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.

