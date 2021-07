Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend in ein Krankenhaus geflogen. Der 38-Jährige befuhr kurz vor 20:00 Uhr den Kreisverkehr in der Ditzinger Straße, wo er von dem 26 Jahre alten Fahrer eines Renault Captur übersehen wurde, als dieser von der Dieselstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Der 38-jährige Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen hatte, zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

