Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Müllpresse in Brand geraten

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Vermutlich durch Unachtsamkeit ist es am Samstagvormittag (25.09.2021) auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters zu einem Brand gekommen. Eine 29-jährige Mitarbeiterin vergaß offenbar gegen 07:00 Uhr einen mobilen Barcodescanner in einem Karton, den sie anschließend in die unmittelbar am Gebäude anschließende Papiermüllpresse entsorgte. Dort geriet der Scanner mutmaßlich in Brand und entzündete den Papiermüll im Container. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Verrauchung wurden Lebensmittel im Wert von zirka 50.000 Euro unbrauchbar. Der Kundenbetrieb sowohl im Lebensmitteldiscounter als auch in einem benachbarten Schnellrestaurant mussten kurzzeitig eingestellt werden. Am Gebäude entstand kein Schaden. Der Sachschaden an der Müllpresse und am Container ist noch nicht bezifferbar.

